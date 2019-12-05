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05.12.2019,  
09:31
Текст:  Антон Валагин

США заказали девять подлодок-убийц

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

ВМС США подписали контракт с компаниями Electric Boat и Huntington Ingalls на строительство девяти АПЛ типа Virginia новейшей модификации. Сумма сделки более 20 миллиардов долларов, корабли должны быть переданы флоту в 2025-2029 годах.

Фото: Виталий Кузьмин/vitalykuzmin.net
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Речь в заказе идет о многоцелевых атомных подлодках, вооруженных крылатыми ракетами Tomahawk. В США их называют "hunter-killer" (охотник-убийца). Новейшая модификация корабля Block V  имеет в носу две барабанных пусковых установки на семь ракет каждая. Еще 12 ракет Virginia может запустить через торпедные аппараты, пишет Popular Mechanics.

Кроме того, АПЛ оборудована шлюзовой камерой для выпуска боевых пловцов, а на палубе может быть установлен модуль для их оборудования. Начиная с модификации Block III подлодки этого типа имеют в носу пассивный гидроакустический комплекс - с его помощью  сумарина может, затаившись под берегом, собирать разведывательную информацию. 

Electric Boat и Huntington Ingalls будут строить подлодки совместно. Первая традиционно занимается сборкой машинного отделения, реакторного отсека, движителя и командного отсека, вторая - жилыми и оружейными отсеками, системой балластных цистерн и надстройкой. Планируется построить одну субмарину модификации Block IV, после чего верфи начнут собирать по две АПЛ в новейшем оснащении в год. 

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