Трамп: У США нет конкретных сроков для заключения торговой сделки с КНР

Соединенные Штаты готовы подписать торговое соглашение с Китаем на выгодных для себя условиях, однако не устанавливают крайних сроков для заключения подобной сделки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что сейчас в отношениях двух стран все прекрасно, однако один росчерк пера может сделать ситуацию еще лучше. Говоря о сроках, Трамп отметил, что не устанавливает их и уверен, что было бы лучше подождать до выборов президента США в 2020 году.

По словам американского лидера, торговое соглашение гораздо нужнее Китаю, чем ему. Трамп снова заявил, что КНР долгое время процветала за счет США, чему способствовали предыдущие вашингтонские администрации. Сейчас же китайская экономика находится в самом трудном положении за последние 57 лет, пишет ТАСС.