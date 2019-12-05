В 2019-2020 годах цены на дизель будут расти в пределах инфляции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает роста цен на дизельное топливо в 2019-2020 годах не выше уровня инфляции, заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

"Мы считаем, что, если говорить о розничных ценах, то статистика, которая имеется за большинство прошлых лет, говорит, что динамика цен близка к темпам инфляции. Есть низкие периоды, есть высокие", - сказал Голомолзин (цитата по ТАСС).

Он пояснил, что ожидаются сезонные колебания - в зимний период цены будут расти темпами, близкими к инфляции, а в летний - будут снижаться.

По оценкам Минэкономразвития, инфляция в России по итогам ноября составит 3,5-3,6% в годовом выражении, а в декабре замедлится до 3-3,3%. В 2020 году ведомство прогнозирует инфляцию на уровне 3%.