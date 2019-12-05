В Думе инициировали проверку организаторов забастовок таксистов

Генеральная прокуратура, ФСБ и МВД рассмотрят, целесообразно ли проверить деятельность организаторов забастовок таксистов в ряде регионов России. С предложением на эту тему выступил депутат Госдумы Александр Васильев ("Единая Россия").

Он сообщил журналистам, что направил запросы в указанные ведомства. Депутат аргументировал необходимость проверки тем, что водителей якобы принуждают к участию в акциях угрозами.

В соцсетях ранее появились призывы в адрес таксистов отказываться от заказов в вечерний час пик с 3 по 6 декабря. Попытка организовать забастовку связана с падением тарифов у такси-агрегаторов. Инициаторы акции рассчитывают на увеличение тарифов.

Васильев сообщил журналистам, что в ряде регионов водители такси столкнулись с массовыми ложными заказами. Ответив на вызов, таксист, по его словам, получает приглашение присоединиться к несанкционированному бойкоту. "Нередко по указанному адресу водителя ждут неизвестные, которые физически блокируют машину на проезжей части", - сообщил представитель "ЕР". Водители и таксопарки несут финансовые потери, добавил он.

В обращениях к главам ведомств депутат указал, что с жалобой по этому поводу к нему обратился директор Общественного совета по развитию такси Александр Шмигидин.

Он призывает проверить, не содержат ли указанные практики признаки преступлений по ряду статей УК - "Мошенничество", "Незаконное лишение свободы", "Хулиганство".

В случае выявления нарушений действующего законодательства парламентарий просит принять необходимые меры.