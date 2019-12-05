В Объединении пассажиров прокомментировали забастовки такси

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов поделился своим видением забастовок такси против агрегаторов, которые в последние дни возникают в разных регионах России.

"Говорят, таксисты в России устроили бойкот, выходят на какие-то митинги... Что-то я не заметил особо. Как раньше машина приезжала в течение пяти минут, так и приезжает", - написал Илья Зотов на своей странице Facebook.

При этом, он признает, что многие водители такси сегодня действительно не согласны с нынешним ценообразованием, и это представляет серьезную проблему.

"Скажу честно, всегда об этом говорил, что водитель такси должен зарабатывать больше, чтобы не приходилось перерабатывать.

Это можно отнести ко всем профессиям - от врача до учителя, все должны зарабатывать достойно, а не только таксисты", - добавил Зотов.

По его словам, Общероссийское объединение пассажиров всегда выступало против монополии одной компании на рынке. Это вызов другим компаниям, создать такой продукт, чтобы он был востребован у пассажиров. Но такого продукта пока нет, поэтому возникает дилемма: таксисты продолжают работать с агрегатором и при этом выходят на протесты.

Напомним, что в первую неделю декабря российские таксисты договорились о забастовках против агрегаторов.