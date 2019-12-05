Залп по "тачанке": как артиллеристам ВС РФ помогает сирийский опыт

Российские артиллеристы отрабатывают тактику борьбы с легкими и мобильными "тачанками" сирийских боевиков.

Начальник отдела ракетных войск и артиллерии 2-й гвардейской общевойсковой армии полковник Андрей Шабанов дал интервью газете "Красная звезда".

В беседе особое внимание было уделено тому, как при подготовке бойцов используется опыт военных конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке.

Полковник отметил, что противостоять боевикам при должной артиллерийской поддержке способны даже легкие мотострелковые соединения. Продемонстрировала это на учениях в течение года Унечская мотострелковая бригада.

В ее состав входит гаубичный дивизион гвардии майора Эдуарда Зайнитдинова, вооруженный 122-милиметровыми гаубицами Д-30А. Они мощные и при этом относительно легкие - 3,5 тонны. А это играет большую роль во время маршей по пустынной и горной местности.

Еще лучше приспособлены для этих задач 100-миллиметровые пушки "Рапира". Они уже прошли испытание горными дорогами Афганистана и Кавказа.

"В течение учебного года артиллерия этой мотострелковой бригады отрабатывала выполнение неплановых огней - неподвижных заградительных и сосредоточенных. Главные цели - высокомобильные колонны "джихад-мобилей", вооруженных тяжелыми пулеметами, зенитными автоматами и ПТУР "тачанок" новых басмачей", - рассказал гвардии полковник.

А противотанковый артиллерийский дивизион учился уничтожать одиночные цели. В их числе были не только переоборудованные в "джихад-мобили" пикапы, но и "шахид-мобили", а это другой тип техники. Речь идет о хорошо защищенных и нагруженных взрывчаткой грузовиках, за рулем которых находятся смертники.

Реактивный артиллерийский дивизион гвардии майора Эдуарда Усова, в свою очередь, батарейными залпами бил по колоннам "тачанок".

"Артиллеристы научились огнем штатной бригадной артиллерии поражать мобильного, маневрирующего противника, не доводя до огневого контакта с боевиками свои общевойсковые подразделения", - пояснил Андрей Шабанов.