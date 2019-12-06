Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
06.12.2019,  
13:06
Текст:  Алексей Моисеев

Гроза танков: новая версия БТР-80 получила больше ракет "Корнет"

Новый противотанковый вариант БТР-80 замечен недавно на учениях сухопутных подразделений алжирских вооруженных сил. Изображения модернизированной техники обнародовал в Twitter блогер из этой страны KAD-GHANI.
Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Автомат спецназначения: 9А-91 замечен у бойцов "Сил тигра" в Сирии

Это уже второй вариант "убийцы танков" на основе известного советского бронетранспортера. Ранняя версия впервые засветилась в Сети в прошлом году. На башне с 14,5-мм и 7,62-мм пулеметами установлен специальный модуль с прицелом и двумя пусковыми установками управляемого комплекса "Корнет-Э".

По всей видимости, военных не совсем устроило имеющееся количество ракет. Сейчас их число увеличено. К тому же ПТУР получили бронированную защиту от пуль и осколков, что точно не будет лишним в ходе реальных боевых действиях.

В настоящее время готово уже несколько таких машин, это свидетельствует о том, что началась массовая переделка имеющегося у Алжира парка "восьмидесятых".

ПТРК "Корнет-Э" очень популярны в Национальной народной армии Алжира. В настоящее время эти комплексы используются на модернизированных БМП-2М с боевым отделением "Бережок" и бронеавтомобилях ВПК-233136 "Тигр-М".

Еще их установили на БТР-60, у которых бензиновые двигатели заменены на дизельные, а также на легкие броневики французского производства и различные пикапы.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
На Камчатку придет подлодка нового типа 12:20
Фото: у боевиков в Сирии появились немецкие танки Leopard 2A4 04.12.2019
Летающий клинок: ракета с лезвиями уничтожила боевиков в Сирии 04.12.2019
ракеты
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Корабль США утопил судно в Атлантике 10:20
Россия удвоит число кораблей с "Калибрами" 04.12.2019
Ключ к Арктике: в США отреагировали на пуск "Кинжала" в Заполярье 01.12.2019
бронетехника
Фото: ГК "Ростех"
Российские пограничники получили вездеход для опытной эксплуатации 09:13
Госиспытания бронеавтомобиля "Атлет" начнутся весной 2020 года 04.12.2019
Результаты испытаний: "Бумеранги" получат обновленные бронекорпуса 04.12.2019