Гроза танков: новая версия БТР-80 получила больше ракет "Корнет"

Новый противотанковый вариант БТР-80 замечен недавно на учениях сухопутных подразделений алжирских вооруженных сил. Изображения модернизированной техники обнародовал в Twitter блогер из этой страны KAD-GHANI.

Это уже второй вариант "убийцы танков" на основе известного советского бронетранспортера. Ранняя версия впервые засветилась в Сети в прошлом году. На башне с 14,5-мм и 7,62-мм пулеметами установлен специальный модуль с прицелом и двумя пусковыми установками управляемого комплекса "Корнет-Э".

По всей видимости, военных не совсем устроило имеющееся количество ракет. Сейчас их число увеличено. К тому же ПТУР получили бронированную защиту от пуль и осколков, что точно не будет лишним в ходе реальных боевых действиях.

В настоящее время готово уже несколько таких машин, это свидетельствует о том, что началась массовая переделка имеющегося у Алжира парка "восьмидесятых".

ПТРК "Корнет-Э" очень популярны в Национальной народной армии Алжира. В настоящее время эти комплексы используются на модернизированных БМП-2М с боевым отделением "Бережок" и бронеавтомобилях ВПК-233136 "Тигр-М".

Еще их установили на БТР-60, у которых бензиновые двигатели заменены на дизельные, а также на легкие броневики французского производства и различные пикапы.