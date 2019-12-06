Закон Республики Карелия от 6 декабря 2019 года № 2421-ЗРК "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным собранием Республики Карелия 28 ноября 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 12 846 354,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 12 806 149,3 тыс. рублей, из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 12 522 217,3 тыс. рублей, прочие поступления в сумме 283 932,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 12 846 354,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 13 620 893,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 13 574 960,1 тыс. рублей, из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 273 992,1 тыс. рублей, прочие поступления в сумме 300 968,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 14 361 842,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 14 312 509,9 тыс. рублей, из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 995 198,9 тыс. рублей, прочие поступления в сумме 317 311,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 13 620 893,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 14 361 842,2 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Безвозмездные поступления бюджету Фонда

1. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде безвозмездных поступлений, направляются на:

1) реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее - страховые медицинские организации);

3) выполнение функций органа управления Фонда.

2. Безвозмездные поступления бюджету Фонда из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования направляются на возмещение затрат Фонда по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Карелия) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Карелия) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2020 год

1. Сформировать в составе расходов бюджета Фонда на 2020 год нормированный страховой запас, включающий средства:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

2. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда в сумме 1 988 350,6 тыс. рублей, в том числе размер средств для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в сумме, не превышающей 981 094,1 тыс. рублей.

3. Средства нормированного страхового запаса Фонда использовать на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами Республики Карелия лицам, застрахованным на территории Республики Карелия, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

3) оплату стоимости медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат Фонда другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

4) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций на 2020 год

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, на 2020 год в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в соответствующую страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

Установить в соответствии с частью 3 статьи 351 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике Карелия" дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя органа управления Фондом:

1) поступление средств, направляемых на формирование нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

2) поступление средств прочих межбюджетных трансфертов от других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в счет возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

3) направление средств нормированного страхового запаса Фонда на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделам, между целевыми статьями и группами (группами и подгруппами) видов расходов бюджета Фонда;

5) направление остатков средств нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования по состоянию на 1 января 2020 года, образовавшихся в результате их неполного использования в 2019 году, на те же цели.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



