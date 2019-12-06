Корабль США утопил судно в Атлантике

Южное командование ВМС США подтвердило уничтожение патрульным кораблем Detroit (LCS 7) брошенного судна в Западной Атлантике. Военные опубликовали кадры, подтверждающие, что дрейфовавшее суденышко представляло опасность для судоходства, пишет Defence Blog. Судя по всему, на борту яхты произошел пожар и экипаж покинул ее.

Detroit относится к новейшему классу кораблей береговой охраны (Littorial combat ship), он введен в строй в 2014 году. Корабли LCS предназначены для действий в прибрежной зоне: защите от мин и подводных лодок, борьбе с терроризмом, проведения специальных операций и быстрой доставки грузов массой до 700 тонн - максимальная скорость патрульных LCS 45 узлов. Корабли вооружены 57-миллиметровой артустановкой, зенитными ракетами, вертолетом и беспилотниками вертолетного типа MQ-8 Fire Scout.

В ходе развертывания в Карибском бассейне Detroit с вертолетом и отрядом спецназа на борту отслеживает и перехватывает скоростные катера наркокартелей, следующие с запрещенным грузом из Латинской Америки к берегам США.