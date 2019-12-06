Матвиенко призвала не распространять маркировку на "пирожки и конфеты"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала правительство "не перегибать" палку и не вводить маркировку на все подряд пищевые продукты в процессе работы над законопроектом о школьном питании.

"Коллеги, рассчитываем, что в короткие сроки будет принята еще одна наша инициатива - о безопасном и здоровом питании детей", - сказала она в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями.

Глава Совфеда напомнила, что по этому закону должна быть введена маркировка пищевых продуктов. "Перечень таких продуктов будет определяться правительством. Я прошу вас внимательно подойти к этому вопросу и не перегибать палку, маркируя все подряд, вплоть до конфет и пирожков", - заявила спикер.

По ее словам, производители обеспокоены перспективой обязательной маркировки и опасаются убытков. "Нужно следить, чтобы этого не произошло", - подчеркнула председатель СФ, добавив, что вице-премьер Алексей Гордеев "в целом разделяет эту позицию". "Надеюсь, перегибов здесь не будет", - заключила она.