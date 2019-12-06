Мечта Голливуда: в США рассказали о необычном российском оружии

В США проанализировали необычное российское стрелковое оружие. При этом отмечается, что некоторые экземпляры имеют футуристический внешний вид и прекрасно вписались бы в голливудские боевики

Как пишет Big News Network, ОЦ-38 является первым и единственным бесшумным револьвером российского производства. Он использует специальные боеприпасы калибра 7,62x41 мм, при этом скорость пули составляет 200 метров в секунду.

Револьвер стреляет из нижней каморы барабана, что обеспечивает уменьшение отдачи и направляет ее импульс в руку стрелка. А это улучшает ведение прицельного огня. Лазерный прицел на верхней части ствола позволяет стрелку эффективно действовать в замкнутых пространствах и, как отмечается в публикации, "внушать страх врагу необычным оружием в истинном голливудском стиле".

ПП-2000. Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net

Также внимание автора материала привлек пистолет-пулемет ПП-2000, предназначенный для боя в городских условиях. Он использует боеприпасы калибра 9x19 мм. Это оружие можно использовать с глушителем, лазерным прицелом и инфракрасным прибором ночного видения. В публикации отмечается нулевая отдача в сравнении с другими малыми штурмовыми винтовками и автоматами.

ТКБ-022. Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net

Автомат Коробова ТКБ-022ПМ стал еще одним образцом, упомянутым в материале. Оружие разработано в СССР по схеме булл-пап с вынесенным вперед спусковым крючком и расположенным в прикладе магазином. Big News Network подчеркивает, что для того времени подобный автомат являлся представителем "космической эры". Еще одним нововведением стало использование в нем пластиковых композитных материалов, что позволило облегчить вес оружия. Также отмечается точность стрельбы из этого автомата.