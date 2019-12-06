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Текст:   Марина Трубилина 
15:28 06.12.2019

Минтруд определил, что должен уметь профессиональный риелтор

Обязательные для риелтора умения и знания определил Минтруд. Вступил в силу профессиональный стандарт "Специалист по операциям с недвижимостью".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, эксперту по недвижимости, оказывающему услуги по ее реализации, достаточно иметь среднее образование или же закончить бакалавриат, затем каждые два года рекомендуется проходить программы повышения квалификации. Он должен уметь делать маркетинговые исследования рынка жилья, консультировать клиента по местоположению, типу и размеру, стоимости жилья, а также по стоимости его содержания (имеются в виду коммунальные платежи, налоги и пр.). Такой специалист умеет читать технические паспорта, кадастровые планы и справки, чертежи, поэтажные планы и экспликации объектов недвижимости. Также он может проконсультировать клиента о затратах на осуществление сделки и регистрацию прав и обременений.

Фото: РИА Новости
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Подчеркивается, что риэлтор должен соблюдать и этические нормы. Например, не разглашать третьим лицам условия сделки, не скрывать сведения о реальной стоимости объекта или факты о недостатках жилья - правового, физического, географического и экологического характера. Также он обязан не клеветать на конкурентов и не дискредитировать репутацию коллег.

"Стандарт - это минимальные требования к профессиональным качествам специалистов, - говорит Арсен Унанян, президент НП "Российская гильдия риэлторов" (РГР). - Более совершенная система - это система сертификации, зарегистрированная РГР еще в 2002 году. В требования по сертификации компаний включены, например, такие нюансы как страхование ответственности риелторских компаний, которое неоднократно уже помогало возместить потребителю потери, возникшие при сделке с участием риелторов. Эта система также требует усовершенствования, в ближайшее время она будет приведена в соответствие с профессиональным стандартом. Стандарт также будет в дальнейшем совершенствоваться, в него вошли не все предложения, которые обсуждались ранее".

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