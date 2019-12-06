Закон Московской области от 4 декабря № 253/2019-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Московской области"

Принят постановлением Московской областной Думы от 21.11.2019 № 8/100-П

Глава I. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона и правовая основа межбюджетных отношений

1. Настоящий Закон в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Московской области № 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области" регулирует взаимоотношения между органами государственной власти Московской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области по вопросам межбюджетных отношений.

2. Правовую основу межбюджетных отношений в Московской области составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон и иные законы и нормативные правовые акты Московской области, регулирующие межбюджетные отношения.

3. В случае противоречия настоящему Закону иного закона Московской области в части межбюджетных отношений применяется настоящий Закон.

Статья 2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Законе

Понятия и термины, использованные в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения.

Глава II. Межбюджетные трансферты в Московской области

Статья 3. Перечень межбюджетных трансфертов в Московской области

Перечень межбюджетных трансфертов в Московской области:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Московской области из бюджета Московской области;

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области из бюджета Московской области;

дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из бюджета Московской области;

иные дотации местным бюджетам из бюджета Московской области;

субвенции местным бюджетам из бюджета Московской области;

субсидии местным бюджетам из бюджета Московской области;

субсидии бюджету Московской области из местных бюджетов;

иные межбюджетные трансферты.

Статья 4. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области

1. Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Московской области из бюджета Московской области предусмотрены статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Дополнительным условием предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Московской области из бюджета Московской области (за исключением субвенций) является заключение соглашений об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке.

2. Перечень муниципальных образований, указанных в пунктах 2-4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в объеме, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, утверждаются центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, не позднее 15 ноября текущего финансового года.

3. Решение представительного органа муниципального образования об отказе, полностью или частично, от получения в очередном финансовом году дотации из бюджета Московской области или от отчислений по дополнительным нормативам от налога на доходы физических лиц должно быть принято и доведено до сведения центрального исполнительного органа государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в срок не позднее 1 августа текущего финансового года.

Статья 5. Порядок определения критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений Московской области

Критерии выравнивания финансовых возможностей городских поселений и сельских поселений Московской области на 2020 год определяются на уровне значений критериев выравнивания финансовых возможностей соответственно городских поселений и сельских поселений Московской области, установленных Законом Московской области № 216/2018-ОЗ "О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Статья 6. Порядок определения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области на очередной финансовый год и плановый период (КВБОР(ГО)) рассчитывается по формуле:

КВБОР(ГО)n i = ∑БО i / N + К, где:

БОi − уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального района (городского округа) Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального района (городского округа) Московской области на очередной финансовый год и плановый период (БОi) рассчитывается по формуле согласно пункту 7 приложения 4 к настоящему Закону;

N − количество муниципальных районов (городских округов) Московской области;

К − поправочный коэффициент, рассчитываемый исходя

из необходимости неснижения значения критерия по сравнению со значением критерия, установленным законом Московской области о бюджете Московской области на текущий финансовый год и на плановый период, и применяется в случае, если средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности меньше 1.

Поправочный коэффициент К рассчитывается по формуле:

Кn i = КВБОР(ГО)т.г. - ∑БО i / N, где:

КВБОР(ГО)т.г. − критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области, установленный законом Московской области о бюджете Московской области на текущий финансовый год и плановый период.

Статья 7. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области из бюджета Московской области

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области предусматриваются в бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период в целях выравнивания финансовых возможностей городских поселений и сельских поселений Московской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области утверждается законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период и определяется исходя из необходимости достижения критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений и сельских поселений Московской области по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, установленных законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области распределяются исходя из уровня их расчетной бюджетной обеспеченности.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений Московской области из бюджета Московской области осуществляется в порядке согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Московской области из бюджета Московской области осуществляется в порядке согласно приложению 2 к настоящему Закону.

4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области по согласованию с представительными органами муниципальных образований Московской области могут быть полностью или частично заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских поселений и сельских поселений Московской области от налога на доходы физических лиц.

Определение размера дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских поселений и сельских поселений Московской области, заменяющих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области из бюджета Московской области, осуществляется в порядке согласно приложению 3 к настоящему Закону.

В случае непредоставления центральному исполнительному органу государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, согласования, указанного в абзаце первом настоящей части, в срок не позднее 1 августа текущего финансового года, замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений и сельских поселений Московской области дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских поселений и сельских поселений Московской области от налога на доходы физических лиц считается согласованной.

5. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области между бюджетами городских поселений, сельских поселений и (или) размеры заменяющих их дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц для каждого городского поселения, сельского поселения утверждаются законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

6. Условием предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области является заключение соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов между органами местного самоуправления поселений Московской области, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, и центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

Порядок, сроки заключения, требования к указанным в абзаце первом настоящей части соглашениям, а также меры ответственности за нарушение порядка и сроков заключения соглашений и за невыполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области обязательств, возникающих из соглашений, устанавливаются Правительством Московской области и применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения соответствующими муниципальными образованиями Московской области обязательств в отчетном финансовом году.

7. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области бюджету каждого городского поселения, сельского поселения Московской области на очередной финансовый год и первый год планового периода не может быть меньше размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений, сельских поселений Московской области, утвержденного соответственно на первый год планового периода и второй год планового периода в бюджете Московской области на текущий финансовый год и плановый период, с учетом замены дотации (части дотации) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских поселений, сельских поселений от налога на доходы физических лиц, за исключением случаев внесения федеральными законами изменений, приводящих к перераспределению полномочий и (или) доходов между бюджетом Московской области и бюджетами городских, сельских поселений Московской области, случаев внесения законами Московской области и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района Московской области и уставами сельских поселений Московской области изменений, приводящих к перераспределению вопросов местного значения и (или) доходов бюджетов между муниципальным районом Московской области и сельским поселением Московской области, а также внесения законами Московской области изменений, приводящих к перераспределению полномочий между Московской областью и городскими, сельскими поселениями Московской области.

Статья 8. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области предусматриваются в бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области.

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области состоят из дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области, определяемой посредством пропорционального доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области до установленного критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области и иной дотации в составе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области.

3. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области, определяемая посредством пропорционального доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченности до установленного критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области, распределяется между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Московской области, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области.

Иная дотация в составе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области распределяется между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Московской области, за исключением муниципальных районов (городских округов) Московской области, предоставляющих субсидии бюджету Московской области в соответствии со статьей 12 настоящего Закона.

4. Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области, определяемой посредством пропорционального доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области до установленного критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области, из бюджета Московской области для бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области, осуществляется в порядке согласно приложению 4 к настоящему Закону.

5. Распределение иной дотации в составе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области из бюджета Московской области для бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области, утверждаемое законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется в порядке согласно приложению 5 к настоящему Закону.

6. Дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области по согласованию с представительными органами муниципальных образований Московской области могут быть полностью или частично заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Московской области от налога на доходы физических лиц.

Определение размера дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Московской области, заменяющих дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области из бюджета Московской области, осуществляется в порядке согласно приложению 6 к настоящему Закону.

В случае непредоставления центральному исполнительному органу государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, согласования, указанного в абзаце первом настоящей части, в срок не позднее 1 августа текущего финансового года, замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Московской области от налога на доходы физических лиц считается согласованной.

7. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и (или) заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Московской области, утверждается законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

8. Условием предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области является заключение соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов между органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Московской области, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, и центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

Порядок, сроки заключения, требования к указанным в абзаце первом настоящей части соглашениям, а также меры ответственности за нарушение порядка и сроков заключения соглашений и за невыполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области обязательств, возникающих из соглашений, устанавливаются Правительством Московской области и применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения соответствующими муниципальными образованиями Московской области обязательств в отчетном финансовом году.

9. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области бюджету каждого муниципального района (городского округа) Московской области на очередной финансовый год и первый год планового периода не может быть меньше размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области, утвержденного соответственно на первый год планового периода и второй год планового периода в бюджете Московской области на текущий финансовый год и плановый период, с учетом замены дотации (части дотации) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Московской области от налога на доходы физических лиц, за исключением случаев внесения федеральными законами изменений, приводящих к перераспределению полномочий и (или) доходов между бюджетами Московской области и муниципальных районов (городских округов) Московской области, случаев внесения законами Московской области и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района Московской области и уставами сельских поселений Московской области изменений, приводящих к перераспределению вопросов местного значения и (или) доходов бюджетов между муниципальным районом Московской области и сельским поселением Московской области, а также внесения законами Московской области изменений, приводящих к перераспределению полномочий между Московской областью и муниципальными районами (городскими округами) Московской области.

Статья 9. Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иные дотации местным бюджетам из бюджета Московской области

1. Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставляются в случае недостатка собственных средств местного бюджета для реализации вопросов местного значения.

2. Распределение дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов утверждается законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Местным бюджетам могут предоставляться иные дотации из бюджета Московской области, в том числе с установлением условий предоставления указанных дотаций, а также в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Московской области, в случаях:

выделения средств муниципальным образованиям Московской области, которым по итогам двух последних отчетных финансовых лет подряд присвоена наивысшая степень качества управления муниципальными финансами в соответствии с порядком, установленным Правительством Московской области;

принятия Правительством Московской области решения о предоставлении муниципальным образованиям Московской области средств, зарезервированных в составе утвержденных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований;

выделения средств при реализации отдельных мероприятий муниципальных программ.

4. Методика распределения дотаций из бюджета Московской области, указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи, и правила их предоставления устанавливаются Правительством Московской области.

Распределение иных дотаций утверждается Правительством Московской области.

5. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации бюджетам отдельных муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области могут предоставляться иные дотации, источником финансового обеспечения предоставления которых являются дотации, предоставленные из федерального бюджета бюджету Московской области на указанные цели. Распределение указанных дотаций между муниципальными образованиями утверждается законом Московской области о бюджете Московской области или нормативным правовым актом Правительства Московской области в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете или правовым актом Правительства Российской Федерации, если бюджету Московской области предоставляются дотации для двух и более муниципальных образований Московской области.

Статья 10. Субвенции местным бюджетам из бюджета Московской области

1. В расходах бюджета Московской области на очередной финансовый год и плановый период могут предусматриваться субвенции местным бюджетам Московской области.

2. Субвенции из бюджета Московской области - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Московской области, возникающих при выполнении переданных им в установленном порядке отдельных государственных полномочий Российской Федерации, Московской области.

3. Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области предоставляются на следующие цели:

осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Российской Федерации, передаваемых органам местного самоуправления федеральными законами;

осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Московской области, передаваемых органам местного самоуправления законами Московской области.

Законы Московской области, предусматривающие предоставление местным бюджетам субвенций из бюджета Московской области, должны содержать порядок определения общего объема субвенций для осуществления переданных полномочий, методику расчета субвенций и показатели (критерии) распределения между муниципальными образованиями общего объема таких субвенций.

4. Субвенции местным бюджетам из бюджета Московской области распределяются между всеми муниципальными образованиями Московской области, органы местного самоуправления которых осуществляют переданные им отдельные государственные полномочия Российской Федерации и Московской области, в соответствии с единой для каждой субвенции методикой ее расчета.

Методики в части положений о распределении субвенций местным бюджетам из бюджета Московской области, источником финансового обеспечения которых являются субвенции бюджету Московской области, предоставленные из федерального бюджета, должны соответствовать требованиям порядков определения и распределения между субъектами Российской Федерации общего объема субвенций, утверждаемых федеральными законами, и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, и (или) Правительства Российской Федерации.

5. Распределение субвенций местным бюджетам из бюджета Московской области между муниципальными образованиями Московской области утверждается законом о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период по каждому муниципальному образованию Московской области и виду субвенции.

Изменение объемов средств, предоставляемых в форме субвенций соответствующему бюджету муниципального образования Московской области, осуществляется путем внесения изменений в закон Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

6. Субвенции местным бюджетам из бюджета Московской области предоставляются в порядке, установленном Правительством Московской области. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются субвенции бюджету Московской области из федерального бюджета, должен соответствовать установленному Правительством Российской Федерации порядку предоставления субвенций из федерального бюджета.

7. Субвенции местным бюджетам из бюджета Московской области на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Московской области, возникающих при выполнении двух и более государственных полномочий Российской Федерации, Московской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления Московской области, могут быть объединены в единую субвенцию местным бюджетам из бюджета Московской области, порядок формирования и предоставления которой утверждается законом Московской области с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Статья 11. Субсидии местным бюджетам из бюджета Московской области

1. Муниципальным образованиям Московской области из бюджета Московской области могут предоставляться субсидии на обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области по вопросам местного значения.

2. Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Московской области местным бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования из бюджета Московской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Московской области, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Московской области.

Нормативные правовые акты Московской области, устанавливающие порядок предоставления и распределения каждой субсидии, принимаются в соответствии с правилами, предусмотренными абзацем первым настоящей части.

3. Условием предоставления субсидии бюджету муниципального образования Московской области является наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Московской области субсидии, а также заключение соглашения о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

4. Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области предусматривается в соответствии с перечнем субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области, предоставляемых из бюджета Московской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Московской области по решению вопросов местного значения (включая субсидии, распределяемые на конкурсной основе), утверждаемым законом о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, не соответствующих указанному перечню, не допускается.

5. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Московской области между муниципальными образованиями Московской области (за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) утверждается законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период. При подготовке проекта бюджета Московской области на очередной финансовый год и плановый период (внесении изменений в закон Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период) формирование распределения субсидий осуществляется в порядке, установленном Правительством Московской области.

Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Московской области, распределяемых между муниципальными образованиями Московской области на конкурсной основе, и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним актами Правительства Московской области.

6. Правительством Московской области в порядке, им установленном, в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями Московской области могут быть внесены изменения без внесения изменений в закон Московской области о бюджете Московской области на текущий финансовый год и плановый период в следующих случаях:

изменение объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета;

изменение порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Московской области местным бюджетам;

изменение потребности муниципального образования Московской области в получении субсидии и возможности для выполнения мероприятий, предусмотренных государственными программами Московской области или соглашениями о предоставлении субсидии;

нарушение муниципальным образованием Московской области условий предоставления субсидии;

изменение адресного перечня объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, благоустройства муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется с использованием средств субсидий;

изменение показателей структурных частей формулы, применяемых при расчете объемов субсидий из бюджета Московской области местным бюджетам, установленной порядком предоставления и распределения субсидии.

7. Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Московской области заключаются в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Московской области по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения указанные соглашения должны соответствовать требованиям, установленным правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, установленными Правительством Российской Федерации.

Статья 12. Порядок расчета и предоставления субсидий бюджету Московской области из местных бюджетов

1. Законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период утверждается объем субсидий, подлежащий перечислению из бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области, в которых расчетные налоговые доходы местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) и неналоговые доходы (плата за негативное воздействие на окружающую среду; плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также за счет средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; плата от передачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) на одного жителя i-го муниципального образования в отчетном финансовом году превышали 1,6-кратный средний уровень по муниципальным районам (городским округам) Московской области в расчете на одного жителя в бюджете Московской области.

2. Объем субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется для бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области по формуле:

С i = 0,5 x (РНД i - РНД ср ) x Ч i x КД i , где:

0,5 - коэффициент, определенный в целях реализации нормы статьи 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

С i − размер субсидии из бюджета i-го муниципального образования Московской области, подлежащей предоставлению бюджету Московской области в очередном финансовом году;

РНД i − расчетные налоговые и неналоговые доходы (плата за негативное воздействие на окружающую среду; плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также за счет средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; плата от передачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) на одного жителя i-го муниципального образования в отчетном финансовом году, пересчитанные с учетом изменений налоговой базы, ставок и нормативов отчислений в местные бюджеты в очередном финансовом году от федеральных и региональных налогов, установленных в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

РНД ср - 1,6-кратные на одного жителя средние налоговые и неналоговые доходы (плата за негативное воздействие на окружающую среду; плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также за счет средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; плата от передачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области в отчетном финансовом году, пересчитанные с учетом изменения налоговой базы, ставок и нормативов отчислений в местные бюджеты в очередном финансовом году от федеральных и региональных налогов, установленных в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

Ч i − численность постоянного населения, имеющего место жительства в i-ом муниципальном районе (городском округе) на начало текущего года;

КД i − коэффициент учета результатов выравнивания бюджетной обеспеченности i-го муниципального района (городского округа) Московской области, где:

КД i = 0 − для муниципальных районов (городских округов) Московской области, которым в очередном финансовом году предоставляются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;

КД i = 1 − для муниципальных районов (городских округов) Московской области, которым в очередном финансовом году не предоставляются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

3. Расчетные налоговые и неналоговые доходы (плата за негативное воздействие на окружающую среду; плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также за счет средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; плата от передачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) бюджета муниципального образования Московской области на очередной финансовый год в расчете на одного жителя после исключения субсидии, подлежащей предоставлению бюджету Московской области на очередной финансовый год, не могут быть ниже расчетных налоговых и неналоговых доходов (плата за негативное воздействие на окружающую среду; плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также за счет средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; плата от передачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) в расчете на одного жителя иного муниципального образования Московской области, которое до исключения указанной субсидии имело более низкий уровень расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя.

В случае нарушения указанного требования субсидии бюджету Московской области подлежат уменьшению в объеме не ниже необходимого для восстановления налоговых и неналоговых доходов (плата за негативное воздействие на окружающую среду; плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также за счет средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; плата от передачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) муниципального образования до уровня иного муниципального образования Московской области, которое до исключения указанной субсидии имело более низкий уровень расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя.

4. Размер субсидий из бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области, не может превышать объем средств, установленный исходя из превышения расчетных доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области, над расчетными показателями общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области, определенных центральными исполнительными органами государственной власти Московской области в соответствии с методиками определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюджетов муниципальных образований Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, на очередной финансовый год:

C i + Р i ≤ Д i , где:

C i - размер субсидий из бюджета i-го муниципального района (городского округа) Московской области;

Р i - расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета i-го муниципального района (городского округа) Московской области;

Д i - расчетные доходы бюджета i-го муниципального района (городского округа) Московской области.

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области перечисляют субсидии в доход бюджета Московской области ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца или ежеквартально не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета в пределах средств, предусмотренных в кассовом плане местного бюджета на текущий финансовый год.

Статья 13. Иные межбюджетные трансферты

1. Местным бюджетам из бюджета Московской области могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований в случае:

выделения средств из резервных фондов Правительства Московской области;

выделения средств из бюджета Московской области на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Московской области;

финансового обеспечения реализации дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы.

2. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Московской области по каждому виду иных межбюджетных трансфертов.

Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области местным бюджетам, между муниципальными образованиями Московской области утверждается законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период (за исключением случаев выделения средств из резервных фондов Правительства Московской области) и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Московской области.

Статья 14. Порядок перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области местным бюджетам

1. Перечисление из бюджета Московской области местным бюджетам субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, источником финансового обеспечения или софинансирования которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставленные бюджету Московской области из федерального бюджета, осуществляется в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Московской области в бюджеты городских и сельских поселений Московской области, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Московской области осуществляется ежемесячно в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области местным бюджетам, за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

Глава III. Заключительные положения

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области, начиная с бюджетов на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов).

2. Абзац второй статьи 3, статьи 5 и 7 настоящего Закона, приложения 1-3 к настоящему Закону действуют до 31 декабря 2020 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:

Закон Московской области № 123/2010-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Московской области";

Закон Московской области № 175/2011-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О межбюджетных отношениях в Московской области";

Закон Московской области № 104/2012-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О межбюджетных отношениях в Московской области";

Закон Московской области № 161/2012-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О межбюджетных отношениях в Московской области";

Закон Московской области № 113/2013-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О межбюджетных отношениях в Московской области";

Закон Московской области № 146/2013-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О межбюджетных отношениях в Московской области";

Закон Московской области № 99/2014-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О межбюджетных отношениях в Московской области";

Закон Московской области № 160/2014-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О межбюджетных отношениях в Московской области";

Закон Московской области № 188/2014-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О межбюджетных отношениях в Московской области";

Закон Московской области № 174/2015-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О межбюджетных отношениях в Московской области";

Закон Московской области № 66/2016-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О межбюджетных отношениях в Московской области";

Закон Московской области № 177/2017-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О межбюджетных отношениях в Московской области";

Закон Московской области № 186/2018-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О межбюджетных отношениях в Московской области".

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



