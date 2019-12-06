Закон Нижегородской области от 3 декабря 2019 года № 149-З "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием 28 ноября 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 42 305 157,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС) в сумме 40 948 055,5 тыс. рублей, неналоговых доходов в сумме 251 936,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 42 377 627,7 тыс. рублей;

3) предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме 72 470,0 тыс. рублей.";

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 44 844 911,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФОМС в сумме 43406383,4 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 47 280 942,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФОМС в сумме 45 764 753,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 44 844 911,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 47 280 942,4 тыс. рублей.

3. Установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2020 году являются изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Фонда согласно приложению 6.".

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 3;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4.

Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета ФОМС и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5.

2. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов, направляются:

1) из бюджета ФОМС на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов;

2) из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации на возмещение Фонду затрат при осуществлении расчетов за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Нижегородской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере до 47 94 100,0 тыс. рублей ежегодно.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Фонда в текущем финансовом году, с последующим восстановлением средств нормированного страхового запаса Фонда.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Нижегородской области, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда

1. Остатки средств, образовавшиеся на 1 января 2020 года в результате неполного их использования в 2019 году за счет:

1) межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета ФОМС в форме субвенций на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет ФОМС в течение первых 15 рабочих дней 2020 года;

2) прочих неналоговых доходов, а также доходов, поступивших на счета по учету средств обязательного медицинского страхования сверх сумм объема, утвержденного настоящим Законом, направляются на завершение расчетов в I квартале 2020 года и реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда с последующим внесением изменений в настоящий Закон.

2. Условия, объемы и порядок финансирования медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, определяются Программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, тарифным соглашением в сфере обязательного медицинского страхования на территории Нижегородской области и иными правовыми актами по обязательному медицинскому страхованию.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор области Г.С.Никитин



