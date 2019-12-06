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06.12.2019 08:20
Рубрика: Бензин

Новак: Рост цен на топливо существенно отстает от темпов инфляции

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Стабилизировать топливный рынок удалось благодаря действию демпфируюшего механизма, сказано в статье министра энергетики России Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

Фото: iStock
Где в России чаще попадается некачественное топливо

"Благодаря демпферу удалось отказаться от соглашений с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на топливо, которые действовали до июля 2019 года. Сегодня мы уже убедились в правильности выбранной тактики - рынок топлива в Российской Федерации стабилен, а рост цен на топливо существенно отстает от темпов инфляции - 2,7% против 3,7-4% в октябре 2019 года", - говорится в статье, цитаты из которой приводит ТАСС.

Демпфирующий механизм был введен с начала 2019 года. Механизм является частью обратного акциза и предполагает выплату из бюджета компенсации НПЗ. Ее размер зависит от разницы средней экспортной цены на нефть и стоимости бензина или дизельного топлива на внутреннем рынке. Возможен и обратный вариант. Если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, нефтяники должны были сами доплачивать в бюджет.

На страницах журнала Новак также сообщил, что производство автобензина в 2019 году увеличится на 2% - до 40,2 млн тонн, объем первичной переработки нефти и газового конденсата будет чуть меньше прошлого года. Минэнерго ожидает, что объем первичной переработки нефти и газового конденсата будет чуть меньше прошлого года. Глубина переработки нефти и газового конденсата останется на уровне аналогичного периода 2019 года, отмечается в статье.

#бензин