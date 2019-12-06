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06.12.2019,  
16:08
Текст:  Николай Грищенко

Один из самых ранних образцов ПК впервые показали на видео

Раритетный образец пулемета Калашникова впервые появился на видео в открытом доступе. Оружие калибром 7,62-мм имеет порядковый номер ЕФ01.

Ранее этот вариант ПК был доступен лишь сотрудникам Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи России.

"Пулемет имеет привычную компоновку, однако в отличие от изготавливаемых сегодня образцов, имеет фрезерованную ствольную коробку. Все последующие модели пулеметов имели штампованную коробку", - заявил представитель музея Руслан Чумак.

Демонстрируя пулемет, он отметил, что оружие имеет непростую историю. К концу 50-х годов в конкурсе на разработку нового пулемета в нескольких шагах от победы находился тульский конструктор Григорий Никитин. Однако военные убедили Михаила Калашникова приступить к созданию своего образца и не прогадали - оружие получилось простым и надежным.

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