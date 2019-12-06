Панарин вернулся в "Коламбус" и забил под свист трибун

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отметил возвращение в "Коламбус" заброшенной шайбой. Новый клуб россиянина победил старый - 3:2.

Панарин, который летом сменил "Коламбус" на "Нью-Йорк Рейнджерс", впервые прибыл в гости к своему бывшему клубу. Болельщики "Блю Джекетс" не простили россиянину его уход из клуба и старались свистеть при любом касании Панариным шайбы.

Напомним, что летом россиянин перешел в "Рейнджерс", подписав контракт на 11 миллионов долларов в год. Это позволило ему стать самым высокооплачиваемым российским игроком в НХЛ. И сейчас Панарин является одним из лидеров клуба из Нью-Йорка и счастлив в новом месте.

Панарин ответил на свист болельщиков заброшенной шайбой. При счете 2:1 он замкнул передачу соперника, забив победный гол в матче.

В составе "Рейнджерс" удачный матч провел голкипер Александр Георгиев. "Коламбус" нанес 47 бросков в створ, и 45 из них россиянин отразил, заслужив немало лестных слов от партнеров и тренерского штаба команды.