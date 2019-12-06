Пять человек пострадали в столкновениях во французской Тулузе

Демонстрации переросли в столкновения во французской Тулузе. Радикально настроенные протестующие вступили в конфронтацию с полицией. Активисты поджигали мусорные баки, бросали в правоохранителей разные предметы, крушили витрины и остановки.

В результате случившегося пять человек получили ранения. Среди пострадавших трое сотрудников полиции, информирует газета Depeche. Все пятеро получили несерьезные ранения, их жизни ничто не угрожает.

Всего в акциях протеста против пенсионной реформы, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий, приняли участие более 800 тысяч человек по всей стране. В результате забастовки была значительно нарушена работа транспорта по всей стране. Полиция задержала 23 человека.

Манифестация в Париже также сопровождалась массовыми атаками хулиганов из "Черного блока". Они забрасывали полицейских и жандармов камнями, разбивали витрины магазинов и кафе, портили банкоматы, поджигали мотоциклы и помойки, сожгли фургон строителей на бульваре Мажанта. Стражи порядка вынуждены были применить слезоточивый газ.