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06.12.2019 01:48
Рубрика: В мире

Пять человек пострадали в столкновениях во французской Тулузе

Демонстрации переросли в столкновения во французской Тулузе. Радикально настроенные протестующие вступили в конфронтацию с полицией. Активисты поджигали мусорные баки, бросали в правоохранителей разные предметы, крушили витрины и остановки.

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В результате случившегося пять человек получили ранения. Среди пострадавших трое сотрудников полиции, информирует газета Depeche. Все пятеро получили несерьезные ранения, их жизни ничто не угрожает.

Всего в акциях протеста против пенсионной реформы, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий, приняли участие более 800 тысяч человек по всей стране. В результате забастовки была значительно нарушена работа транспорта по всей стране. Полиция задержала 23 человека.

Манифестация в Париже также сопровождалась массовыми атаками хулиганов из "Черного блока". Они забрасывали полицейских и жандармов камнями, разбивали витрины магазинов и кафе, портили банкоматы, поджигали мотоциклы и помойки, сожгли фургон строителей на бульваре Мажанта. Стражи порядка вынуждены были применить слезоточивый газ.

В мире Европа Франция
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