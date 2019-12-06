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06.12.2019 11:40
Рубрика: В мире

"Поток света, разгоняющий тьму": В Риге прошло шествие в защиту русских школ

Текст: Юрий Сизов
Если еще не так давно по вечерам в узких улочках Риги можно было слышать под аккомпанемент ноктюрна латвийского композитора "гулкую поступь столетий", то в последнее время привычнее стала на берегах Даугавы маршевая речь протеста местного населения. Более тысячи рижан, констатируют новостные каналы латвийской столицы, пришли накануне к зданию Министерства образования и науки, чтобы напомнить правящей элите о своих законных конституционных правах.

Шествие и митинг в защиту образования на русском языке провели в Риге Штаб защиты русских школ совместно с Русским союзом Латвии. Протестующие включили фонарики и экраны телефонов, чтобы "создать поток света, разгоняющий тьму". Как пояснил представитель РСЛ Мирослав Митрофанов, обычно такого рода акции проходят в латвийской столице по выходным дням, но на этот раз партия приняла решение о проведении в середине недели, чтобы люди могли собраться на шествие после работы.

Фото: Saeima/wikipedia.org
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"Руки прочь от русских школ!", - скандировали участники шествия. У многих в руках были плакаты на латышском, русском и английском языках: "Остановите лингвистический геноцид!", "Наш народ - наша душа, наши права". "Учить латышский - да! Учиться на латышском - нет!". А у памятника Свободы параллельно митингу проходил сбор подписей за петицию к руководству ЕС с требованием решительно повлиять на латвийские власти в вопросе доступности образования на родном языке.

Кстати, как ранее сообщала "РГ", боснийская правозащитница Дуня Миятович, которая избрана комиссаром Совета Европы по правам человека, судя по стилистике своего последнего заявления о языковой политике, тоже ищет ответ на этот остросюжетный вопрос для жителей современных государств Балтии.

Политик убеждена, что новая формула основных школ нацменьшинств этой прибалтийской республики, где "80 процентов на госязыке против 20 процентов на родном языке", способна "дестимулировать школьников учиться на родном языке". А разные правила для преподавания на "языках ЕС" и "других языках" создают неправомерные различия между представителями разных нацменьшинств. Волнует комиссара и "информация о том, что правительство Латвии рассматривает вопрос о том, чтобы все преподавание в государственных школах целиком велось только на латышском языке".

Полемизируя с апологетами националистической риторики, комиссар утверждает, что "взращивание общей идентичности необязательно сводить исключительно к использованию одного языка". Власть, полагает она, должна создавать такую среду, где разнообразие не считается угрозой, где все члены общества могут спокойно пользоваться родным языком, не боясь дискриминации, и где в то же время все могут говорить на одном общем языке.

Фото: REUTERS/Ints Kalnins/File Photo
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К сожалению, вопреки требованиям активистов русских школ парламент Латвии весной прошлого года утвердил, а президент подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств переходят на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы началась с нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021-го.

Правда, оппозиционная партия "Согласие", которую десять лет возглавлял рижский мэр Ушаков, все-таки оспорила в Конституционном суде законность этой реформы, заявляя, что принятые поправки к законам об образовании противоречат ряду статей конституции и международным обязательствам республики. Однако КС признал реформу по переводу школ нацменьшинств на латышский язык обучения соответствующей основному закону республики.

"Мы довольны сегодняшним маршем. Но надо понимать, что для серьезных изменений нужна консолидированная позиция всей русской общины", - резюмировал итоги очередной акции протеста Мирослав Митрофанов.

В мире Европа Латвия РГ-Видео
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