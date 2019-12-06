Раймонд Паулс объяснил слова о "навязчивой" российской публике

Латвийский композитор Раймонд Паулс пояснил, что сообщения о "навязчивости" российской публики - ерунда. Композитор утверждает, что никогда о подобном не говорил. По его мнению, российский слушатель в разы отзывчивее, чем латышский.

"Я всегда, наоборот, говорил, что русская публика намного отзывчивее, чем латышская публика", - приводит слова композитора РБК. Паулс всегда рад российскому слушателю. Кроме того, за свою карьеру Паулс работал со многими звездами нашей эстрады: композиции на его музыку исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и другие.

Дело в том, что ранее в интервью изданию Apollo Паулс, сравнивая российских и латвийских слушателей, заострил внимание на том, что после концерта последние дарят цветы "так сердечно и ненавязчиво". Его слова истолковали неверно. За это композитор подвергся критике. Например, российская исполнительница Кэти Топурия посоветовала Паулсу ценить любовь поклонников, так как любовь не зависит от национальности.