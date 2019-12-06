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06.12.2019 17:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Преподаватель МГУ умер от отравления "Кротом"

Текст: Сергей Бабкин

В Москве скончался заслуженный преподаватель МГУ, известный математик Олег Ивашев-Мусатов. Как передает РИА Новости, ученый получил тяжелое отравление жидкостью для прочистки труб "Крот".

За жизнь 91-летнего ученого врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского боролись с середины ноября. Все это время состояние пациента оценивалось как тяжелое. Он был экстренно госпитализирован после того, как случайно выпил состав для труб.

Олег Ивашев-Мусатов скончался 3 декабря, прощание с ним назначено на 10 число.

Под Ярославлем пять человек умерли от отравления неизвестной жидкостью
Происшествия ЧП Наука и образование МГУ им. Ломоносова Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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