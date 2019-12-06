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06.12.2019 06:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке объявили штормовое предупреждение

Текст: Артем Красиков

Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за больших волн в акватории Берингова моря.

Фото: Из архива Максима Харченко
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"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи седьмого декабря в акваториях Берингова моря и Тихого океана ожидается опасное волнение. Оно сохранится до середины дня 8 декабря", - сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Большие волны угрожают только судам с низким классом, которые находятся в море и не укрыты в бухтах.

"При получении штормового предупреждения проводится оповещение экипажей судов, находящихся в штормовых районах, с рекомендациями укрыться от непогоды в безопасных местах", - цитирует агентство начальника ЦУКС регионального главка МЧС Константина Павлова.

Руководителям судоходных компаний рекомендуется принять меры безопасности.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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