На Камчатке объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за больших волн в акватории Берингова моря.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи седьмого декабря в акваториях Берингова моря и Тихого океана ожидается опасное волнение. Оно сохранится до середины дня 8 декабря", - сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Большие волны угрожают только судам с низким классом, которые находятся в море и не укрыты в бухтах.

"При получении штормового предупреждения проводится оповещение экипажей судов, находящихся в штормовых районах, с рекомендациями укрыться от непогоды в безопасных местах", - цитирует агентство начальника ЦУКС регионального главка МЧС Константина Павлова.

Руководителям судоходных компаний рекомендуется принять меры безопасности.