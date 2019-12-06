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06.12.2019 10:50
Проект: В регионах

Новый район Харбина внедрил 101 новый промышленный проект

В Новом районе Харбина прошла конференция, в рамках которой были подписаны соглашения о реализации 37 промышленных проектов на общую сумму более 60 миллиардов юаней, а также подведены итоги экономической политики района.

В течение года в Новом районе внедрен 101 промышленный проект, а сумма привлеченных инвестиций по соглашениям впервые превысила 200 миллиардов юаней. При этом двойные преимущества зоны свободной торговли и национальной политики Нового района государственного значения стали еще более очевидными.

На были обнародованы "Меры Нового района Харбина (Харбинской части Хэйлунцзянской пилотной зоны свободной торговли) о стимулировании промышленной агломерации и содействия развитию высокого качества. В документе содержатся 30 мер по шести направлениям. В их числе всемерная финансовая поддержка компаниям, выпускающим оборудование, предприятиям, сотрудничающим с Россией, а также внедряющим научно-технические инновации. Максимальная разовая выплата может достигать 20 миллионов юаней.

Фото: partnery.cn
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37 новых проектов охватывают различные отрасли, такие как новые материалы, альтернативная энергетика, информационные технологии нового поколения, производство интеллектуального оборудования, современная сфера услуг.

Среди них, например, проект по изготовлению полупроводниковых материалов с подложкой из карбида кремния третьего поколения и оборудования для их производства, в реализацию которого инвестирует средства Харбинский научно-исследовательский институт по производству и технологиям полупроводников "Кэю".

Проект по строительству парка фотоэлектрической промышленности, возглавляемый Харбинской научно-технической компанией фотоэлектричества "Синьгуан", будет объединять в себе производственные и сервисные предприятия. В результате будет сформирована цепочка производств фотоэлектрической промышленности.

Строительство интеллектуального индустриального парка Китайской фармацевтической корпорации "Бэйяо", создание Центра больших данных корпорации Inspur в Северо-Восточной Азии и других проектов будет способствовать дальнейшему совершенствованию промышленной структуры Нового района Харбина, развитию здесь промышленной агломерации и расширению масштабов производства.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян
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