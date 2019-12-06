Новый район Харбина внедрил 101 новый промышленный проект

В Новом районе Харбина прошла конференция, в рамках которой были подписаны соглашения о реализации 37 промышленных проектов на общую сумму более 60 миллиардов юаней, а также подведены итоги экономической политики района.

В течение года в Новом районе внедрен 101 промышленный проект, а сумма привлеченных инвестиций по соглашениям впервые превысила 200 миллиардов юаней. При этом двойные преимущества зоны свободной торговли и национальной политики Нового района государственного значения стали еще более очевидными.

На были обнародованы "Меры Нового района Харбина (Харбинской части Хэйлунцзянской пилотной зоны свободной торговли) о стимулировании промышленной агломерации и содействия развитию высокого качества. В документе содержатся 30 мер по шести направлениям. В их числе всемерная финансовая поддержка компаниям, выпускающим оборудование, предприятиям, сотрудничающим с Россией, а также внедряющим научно-технические инновации. Максимальная разовая выплата может достигать 20 миллионов юаней.

37 новых проектов охватывают различные отрасли, такие как новые материалы, альтернативная энергетика, информационные технологии нового поколения, производство интеллектуального оборудования, современная сфера услуг.

Среди них, например, проект по изготовлению полупроводниковых материалов с подложкой из карбида кремния третьего поколения и оборудования для их производства, в реализацию которого инвестирует средства Харбинский научно-исследовательский институт по производству и технологиям полупроводников "Кэю".

Проект по строительству парка фотоэлектрической промышленности, возглавляемый Харбинской научно-технической компанией фотоэлектричества "Синьгуан", будет объединять в себе производственные и сервисные предприятия. В результате будет сформирована цепочка производств фотоэлектрической промышленности.

Строительство интеллектуального индустриального парка Китайской фармацевтической корпорации "Бэйяо", создание Центра больших данных корпорации Inspur в Северо-Восточной Азии и других проектов будет способствовать дальнейшему совершенствованию промышленной структуры Нового района Харбина, развитию здесь промышленной агломерации и расширению масштабов производства.