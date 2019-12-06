Посольство РФ объяснило причину ареста российского судна в Сингапуре

Задержание российского контейнеровоза "Севастополь" в Сингапуре не имеет под собой политической подоплеки, это исключительно финансовые разбирательства. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь посольства России в этой стране Сергей Новосельцев.

"Все происходящее с "Севастополем" - это чистой воды коммерческий спор, здесь нет политики", - отметил российский дипломат. По его словам, сингапурские власти хотят взыскать с судовладельца 1 млн долларов за стоянку корабля в местном порту во время незапланированного ремонта. "Судебное заседание назначено на 17 декабря", - сообщил представитель посольства.

Ранее американские СМИ предположили, что задержание корабля может быть связано с международными санкциями в отношении КНДР. Сейчас на борту находятся 12 российских моряков.