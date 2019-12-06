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06.12.2019 04:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Биробиджане мужчина потребовал бесплатный ужин, угрожая пистолетом

Текст: Анна Бондаренко

Посетитель одного из кафе Биробиджана устроил переполох, потребовав бесплатный ужин, угрожая персоналу пистолетом, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Еврейской автономной области.

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Сигнал о срабатывании тревожной кнопки в кафе поступил на пульт вневедомственной охраны, после чего на место выдвинулся наряд группы задержания. Там сотрудников Росгвардии встретил директор кафе, который рассказал, что один из посетителей устроил скандал, требуя бесплатный ужин. После отказа, сначала начал угрожать официанту предметом, похожим на пистолет Макарова, а затем покинул заведение.

Сотрудники вневедомственной охраны решили проехаться по окрестностям вместе с директором кафе. Вскоре свидетель опознал дебошира, он ждал транспорт на одной из остановок. Им оказался 22-летний местный житель. Мужчина попытался скрыться, но его задержали.

В ходе досмотра у молодого человека был обнаружен пневматический пистолет.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан
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