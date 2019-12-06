В Хабаровске спустя 12 лет сдали проблемный дом дольщиков

В Хабаровске сдали многоквартирный дом, который строился 12 лет. Квартиры получили 103 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.

"Возведение дома начала финансово-строительная компания "Мыс" в 2007 году. На стройку привлекались деньги дольщиков. Из-за банкротства застройщика строительство дома не велось с 2011 по 2013 год. Дом достраивала компания "Самстрой", работы шли низкими темпами, сроки ввода объекта неоднократно переносились", - говорится в сообщении.

Прокуратура края взяла ситуацию с домом под свой контроль. Из-за того, что застройщик не вовремя информировал дольщиков об этапах строительства и незаконно тратил их деньги, прокуроры предъявляли ему претензии. К проблеме привлекли даже губернатора Хабаровского края.

После этого был разработан план действий по решению проблемы. Дом, наконец, смогли достроить и ввели в эксплуатацию. Сейчас квартиры передают собственникам.