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07.12.2019,  
13:39
Текст:  Олег Корякин

Новая угроза: в НАТО боятся, что подлодки РФ лишат Европу интернета

Германское издание Frankfurter Allgemeine Zeitung пугает читателей российским "теневым флотом", который, по мнению немецких журналистов, может оставить Европу без интернета.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости
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Авторы статьи с говорящим заголовком "Опасность из глубины" обеспокоены растущей активностью российских подлодок. Их радиус действия становится все шире: Черное море, Балтика, Арктика и даже Атлантика.

Речь идет, конечно, о недавних учениях "Океанский щит 2019", которые всполошили страны, входящие в блок НАТО, а особенно Норвегию.

Ключевую роль в российском флоте, считают журналисты, играют подводные лодки, оснащенные ядерным оружием. А ведь в тяжелый для страны период некоторые из них "лежали на берегу, словно мертвые киты".

И вот, возрожденные и модернизированные, они вновь дают России гарантированную возможность нанести ответный удар.

Далее авторы перечисляют все последние российские достижения в сфере подводного флота, сдабривая их традиционным страшилками.

Это и новые лодки класса "Борей, с межконтинентальными  ракетами на борту, и субмарины, вооруженные новейшими крылатыми "Калибрами" и, конечно, наводящий ужас "Посейдон".

Фото: Andrey Luzik /Wikimedia.org
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Однако Москва, по мнению авторов, способна причинить огромный урон, даже не прибегая к ракетному арсеналу. На асимметричных войнах и подводных спецоперациях, считают они, специализируется Главное управление глубоководных исследований - "теневой военный флот".

У него имеются специальные субмарины, способные, по мнению авторов, в буквальном смысле отключить Европу от интернета, перерезав кабели.

По данным издания, под водой пролегает сеть из 282 кабельных систем общей протяженностью в 1,23 миллиона километров. Она обеспечивает 90 процентов международного обмена данными. Большая часть ее никак не охраняется, что тревожит НАТО.

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