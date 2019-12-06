Первые компенсации на восстановление бизнеса - по 1,5 млн рублей из областного и федерального бюджета - получили пострадавшие от паводков предприниматели из Тулуна.В общей сложности за финансовой поддержкой обратились 359 человек, работающих в зоне затопления. Их заявки рассматривала конкурсная комиссия, в состав которой вошли сотрудники областного Минэкономразвития, управления Федеральной налоговой службы РФ по Иркутской области, представители администраций пострадавших районов (Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского и Чунского), а также представители предпринимательских общественных организаций "Деловая Россия" и "Опора России".

Чтобы претендовать на государственную субсидию, предпринимателям надо было предоставить документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность и погасить все долги по налогам. "Перечень документов невелик, к тому же сотрудники нашего министерства помогали предпринимателям заполнить все документы на месте", - пояснили в Минэкономразвития Иркутской области. И первые трое предпринимателей, чьи документы прошли отбор, сегодня получили компенсации.

Один из них - тулунчанин Юрий Витиорец. Он занимается перевозками и 1,5 миллиона частично компенсируют покупку нового грузовика. "О том, что можно подать документы и получить 1,5 миллиона рублей компенсации я узнал из газет, да и "сарафанное радио" быстро разнесло эту весть. К тому времени мы уже купили большегруз - зарегистрировали, поставили на баланс. А узнав о компенсациях, собрали все остальные необходимые документы, погасили пени и задолженности, какие были, и подали заявку. В Иркутск ездить мне не пришлось, все делали в Тулуне. И не могу сказать, что это было сложно, да и по срокам не очень долго - где-то с месяц-полтора занял весь процесс", - рассказал Юрий. У предпринимателя 11 сотрудников и девять машин. При поддержки властей все рабочие места будут сохранены, а бизнес снов войдет в рабочий ритм. К тому же, в прошлом месяце, он получил невозвратную субсидию в 200 тысяч рублей на возмещение недополученных доходов из-за простоя, вызванного стихийным бедствием.

Светлана Мокрая - вторая получательница полуторамилионной субсидии. Ее станция техобслуживания автомобилей сильно пострадала во время паводка. "Уровень воды достигал шести метров. Само здание, к счастью, устояло, но напором выбило все окна, затопило мастерские, оборудование. Все лето мы сушили и приводили помещения в порядок", - рассказывает владелица СТО. О возможности компенсировать свои затраты на подъем бизнеса она узнала на сайте Минэкономразвития Иркутской области - на него предпринимательница заходит регулярно. По словам Светланы, деньги ей двумя траншами, причем большая часть - миллион рублей уйдет сразу на счет поставщика оборудования. Бизнес-леди приобрела стенд контроля и регулировки углов установки автомобилей и автоматический отопительный котел. "Конечно, это лишь часть всех затрат и убытков, которые понес бизнес, но и это хорошо. У меня в СТО работают шесть человек, сначала мы отмывали и ремонтировали здание, а к осени начали работать", - отмечает Светлана Мокрая.

А третья компенсация пойдет на работу пекарни. Ольга Крапивина решила купить предприятие, вложив почти три миллиона собственных средств. Согласно представленному бизнес-плану, она не только сохранит три рабочих места, но и создаст два новых.

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