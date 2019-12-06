В Томской области будут судить мать, заморившую младенца голодом

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы Колпашевского района Томской области. Сельчанку подозревают в убийстве шестимесячного ребенка с особой жестокостью.

В мае прошлого года подсудимая родила мальчика. По словам матери, у малыша были проблемы со здоровьем, поэтому он стал для нее обузой. Она заявила следователям, что утратила к сыну материнские чувства и не видела никакого смысла в его дальнейшем выхаживании.

- Мать не обеспечивала прохождение младенцем своевременных медицинских осмотров, не соблюдала предписания врачей по развитию новорожденного, умышленно воспрепятствовала контролю за его развитием со стороны медицинского персонала поликлиники, - рассказала "РГ" представитель СУ СК РФ по Томской области Елена Лебедева.

Сельчанка не открывала двери патронажной медицинской сестре. Со временем она вообще перестала кормить и поить сына, в результате в декабре 2018 года младенец скончался.

В настоящее время подсудимая находится под стражей. Она полностью признала вину в содеянном. Выяснилось, что ранее сельчанка родила еще четверых детей, но лишена на них родительских прав.