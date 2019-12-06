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06.12.2019 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге и Ленобласти задержано более семи тысяч пьяных водителей

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге и Ленинградской области с начала года задержано более семи тысяч пьяных водителей. Как сообщает региональное управление ГИБДД, в Северной столице задержано 4 304 гражданина, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в Ленинградской области - 2 894.

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В инспекции также подчеркнули, что эти цифры - далеко не окончательные.

- В ночь с 6 на 7 декабря и с 20 на 21 декабря 2019 года сотрудники ГИБДД будут проверять водителей во всех районах Санкт-Петербурга, - рассказали ГИБДД, - с 7 на 8 декабря и с 21 на 22 декабря 2019 года  - в Ленинградской области.Граждан, управляющих автомобилем в нетрезвом виде и пойманных на этом, лишат возможности сидеть за рулем как минимум на полтора года, с выплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей - в соответствии со статьей 12.8 КоАП РФ.

- В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность, - напомнили также в ГИБДД.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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