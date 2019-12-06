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06.12.2019 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде двух человек осудили за организацию незаконной миграции

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Дзержинский районный суд Волгограда признал двух фигуранток дела виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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В начале мая 2017 года инициатор предложила экзаменатору межрегионального центра тестирования мигрантов организовать фиктивную сдачу экзаменов. Она сама подыскивала приезжих, которым за денежное вознаграждение помогали успешно пройти испытание: оценивались их владение русским языком и знания истории и основ законодательства России.

Именно таким образом пять граждан Узбекистана получили документы об успешной сдаче экзаменов. А эти бумаги послужили основанием для выдачи патентов на пребывание и трудовую деятельность в нашей стране.

Сотрудница центра тестирования вину в содеянном признала полностью, ее подельница - частично.

Суд приговорил первую к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Вторую - к двум годам  в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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