В Волгограде двух человек осудили за организацию незаконной миграции

Дзержинский районный суд Волгограда признал двух фигуранток дела виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В начале мая 2017 года инициатор предложила экзаменатору межрегионального центра тестирования мигрантов организовать фиктивную сдачу экзаменов. Она сама подыскивала приезжих, которым за денежное вознаграждение помогали успешно пройти испытание: оценивались их владение русским языком и знания истории и основ законодательства России.

Именно таким образом пять граждан Узбекистана получили документы об успешной сдаче экзаменов. А эти бумаги послужили основанием для выдачи патентов на пребывание и трудовую деятельность в нашей стране.

Сотрудница центра тестирования вину в содеянном признала полностью, ее подельница - частично.

Суд приговорил первую к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Вторую - к двум годам в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.