Российские пограничники получили вездеход для опытной эксплуатации

Опытный образец гусеничного вездехода ТМ-140 поступил в распоряжение российских пограничников для прохождения опытно-экспериментальных испытаний. Нести службу новая техника будет на границе с Казахстаном в Звериноголовском районе Курганской области.

По словам директора инженерного центра Курганмашзавода Павла Веселого, зимние и весенние месяцы для эксплуатации выбраны не случайно: низкие температуры, снежные заносы, бездорожье и распутица в период таяния снега, а также преодоление болот - это идеальные условия для проверки вездехода.

"По сути, ТМ-140 может стать мобильным опорным пунктом для пограничников, увеличив тем самым время присутствия боевого наряда на границе при любых погодных условиях, поскольку машина оснащена вместительным автономным пассажирским модулем", - сказал руководитель инженерного центра.

Как сообщает пресс-служба ГК "Ростех", пограничная версия вездехода ТМ-140 была представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Для защиты экипажа предусмотрен модуль с крупнокалиберным пулеметом КПВТ калибром 14,5-мм.

Подвижность машины обеспечивается дизельным двигателем мощностью 250 лошадиных сил, дополнительно оснащенным газотурбинным наддувом. Вес вездехода более 13 тонн, при ТМ-140 может перевозить свыше 4000 килограммов груза. Вместимость кабины позволяет разместить семь человек или оборудовать три спальных места. Максимальная скорость движения по шоссе - 45 км/ч, и на плаву - 4 км/ч. Запас хода - 600 км.