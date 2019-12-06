В Екатеринбурге загорелось трехэтажное офисное здание

В Екатеринбурге на улице Радищева бушует сильный пожар. Горит административное здание. По предварительным данным, оно принадлежит котельной, часть помещений сдается в аренду организациям. По другой информации, горит строение за котельной.

Как сообщила пресс-секретарь МЧС Свердловской области Наталья Зырянова, информация о пожаре поступила в 17:14 по местному времени.

Спасатели передают, что происходит открытое горение в помещениях третьего этажа и кровли здания. На фото в соцсетях видно, что пламя очень сильное. Читатели "РГ", живущие неподалеку, говорят о высоте пламени в шести-семиэтажный дом. Всю округу заволокло черным дымом.

Быстрому распространению огня способствует сильный ветер: в регионе сегодня до 22 метров в секунду.

К зданию продолжает прибывать пожарно-спасательная техника со всех районов города. Информации о пострадавших пока не поступало.