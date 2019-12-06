Российские одиночники не попали в тройку лучших в финале Гран-при

Что касается Чена, он безошибочно исполнил прокат, сделав четверной лутц и четверной тулуп в каскаде во второй половине программы. Ученик Рафаэля Арутюняна набрал 110,38 балла. Он всего лишь второй фигурист, которому удалось превзойти гроссмейстерскую отметку в 110 баллов. Первым был двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, получивший год назад на московском этапе Гран-при от судей 110,53.

Но в этом финале короткая программа у Ханю не задалась. Он исполнил великолепный четверной сальхов, но из-за смазанного приземления на четверном тулупе не смог прицепить еще один прыжок и остался без каскада. В итоге Ханю занял второе место, набрав 97,43 балла. Третий результат у француза Кевина Аймоза (96,71).

Лучшим из россиян стал Дмитрий Алиев. Он четвертый (88,78). Серебряный призер чемпионата Европы-2019 Александр Самарин - пятый (81,32).