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06.12.2019 00:48
Рубрика: Спорт

Российские пловцы отобрали мировой рекорд у американцев

Текст: Анна Козина
Российские пловцы Мария Каменева, Арина Суркова, Климент Колесников и Владимир Морозов выиграли "золото" в смешанной эстафете 4х50 м комплексным плаванием на чемпионате Европы на короткой воде, который проходит в Глазго.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Наша четверка преодолела дистанцию с результатом 1.36,22 секунды и установили новый мировой рекорд. Предыдущее достижение - 1.36,40 - принадлежало сборной США и продержалось почти год.

Серебряные медали в эстафете поучила команда Нидерландов (1.37,12), бронзовые - датчане.

Число побед пловца Морозова на Кубке мира превысило сотню

- У нас отличная команда. На каждом этапе плыл профессионал, - отметил Владимир Морозов. - Тем не менее никогда не знаешь, что может случиться во время комбинированной эстафеты. Но сегодня все пошло по плану.

Напомним, что в первый день турнира Морозов установил рекорд Европы на дистанции 50 м брассом, а также одержал победу в составе эстафеты 4х50 м вольным стилем.

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