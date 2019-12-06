Российские пловцы отобрали мировой рекорд у американцев

Наша четверка преодолела дистанцию с результатом 1.36,22 секунды и установили новый мировой рекорд. Предыдущее достижение - 1.36,40 - принадлежало сборной США и продержалось почти год.

Серебряные медали в эстафете поучила команда Нидерландов (1.37,12), бронзовые - датчане.

- У нас отличная команда. На каждом этапе плыл профессионал, - отметил Владимир Морозов. - Тем не менее никогда не знаешь, что может случиться во время комбинированной эстафеты. Но сегодня все пошло по плану.

Напомним, что в первый день турнира Морозов установил рекорд Европы на дистанции 50 м брассом, а также одержал победу в составе эстафеты 4х50 м вольным стилем.