Закон города Севастополя от 6 декабря 2019 года № 556-ЗС "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием города Севастополя 3 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 5 641 860,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 5 449 239,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 5 641 860,4 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета Фонда на 2020 год отсутствует.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов в следующих размерах:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 5 980 485,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 5 776 386,0 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 6 305 282,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 6 090 230,5 тыс. рублей;

3) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 5 980 485,0 тыс. рублей;

4) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 6 305 282,5 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета Фонда на 2021 год отсутствует;

6) дефицит (профицит) бюджета Фонда на 2022 год отсутствует.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы бюджета Фонда по кодам бюджетной классификации Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда:

1) на 2020 год в сумме 1 144 355,5 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 1 213 561,8 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 1 279 540,5 тыс. рублей.

2. Установить следующие цели использования нормированного страхового запаса Фонда:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

3. Средства нормированного страхового запаса резервируются в составе утвержденных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в городе Севастополе, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

В ходе исполнения бюджета Фонда показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя органа управления Фонда без внесения изменений в настоящий Закон по следующим дополнительным основаниям:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по одной целевой статье расходов между видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджета - в пределах, не превышающих 20 процентов объемов бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье расходов;

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджетов в связи с уточнением кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казначейского исполнения бюджета, а также в случае изменения Министерством финансов Российской Федерации и Департаментом финансов города Севастополя порядка применения бюджетной классификации;

3) в случае поступления сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, в доход Фонда субвенций, межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. В данном случае указанные в настоящем пункте поступления направляются на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно целям предоставления субвенций, межбюджетных трансфертов, указанным в подпункте 4 пункта 2 статьи 6 настоящего Закона, иных межбюджетных трансфертов с превышением общего объема расходов, утвержденных настоящим Законом;

4) в случае наличия остатков средств бюджета Фонда на 1 января 2020 года (за исключением неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных в 2019 году в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение). В данном случае указанные средства направляются на финансовое обеспечение расходных обязательств в части выполнения территориальных программ обязательного медицинского страхования и на цели использования нормированного страхового запаса Фонда, указанные в подпункте 3 пункта 2 статьи 6 настоящего Закона.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев



