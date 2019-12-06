Синицина и Кацалапов стали четвертыми в ритм-танце в финале Гран-при

Российские фигуристы, серебряные призеры чемпионата мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают четвертое место после исполнения ритм-танца в финале серии Гран-при, который проходит в итальянском Турине.

Синицина - Кацалапов показали не лучший прокат в этом сезоне, Никита допустил ошибку, поэтому россияне набрали всего 81,51 балла. К примеру, на московском этапе Гран-при оценки учеников Александра Жулина были намного выше - 86,09.

Но в финале даже признанным лидерам в танцах на льду - пятикратным чемпионам Европы и четырехкратным чемпионам мира французам Габриэле Пападакис и Гийоме Сизерону - не удалось откататься чисто. В этом дуэте на твиззлах споткнулась партнерша. Но французы все равно первые (83,83), хотя и не с таким большим отрывом, как обычно. Вторыми и третьими идут два американских дуэта Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью (82,72) и Мэдисон Чок - Эван Бэйтс (81,67).

Второй российский дуэт Александра Степанова - Иван Букин занимает пятое место (81,14).