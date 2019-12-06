В Кремле осудили преследование граждан России со стороны США

Москва выступает за сотрудничество в расследовании киберпреступлений, но против трансграничного правового преследования российских граждан со стороны США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объявленную американцами беспрецедентно высокую награду за поимку российского гражданина, которого они считают хакером.

"В целом борьба с киберпреступностью - та субстанция, по которой российская сторона неоднократно предлагала сотрудничество. И эти наши предложения, к сожалению, натыкались на глухую стену нежелания и непонимания", - констатировал Песков.

"Безусловно, преступления в киберпространстве - очень серьезные, и преступники должны караться соответствующим образом, - продолжил Песков. - Мы традиционно выступаем за сотрудничество в расследовании подобных преступлений и поимке преступников, но в данном случае о сотрудничестве речь не идет, и не по нашей вине".

"Мы традиционно выступаем против трансграничного правового преследования российских граждан со стороны США", - также заметил пресс-секретарь президента РФ.