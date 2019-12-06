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06.12.2019 13:28
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о росте торговли с ФРГ

Текст: Кира Латухина

Сегодня в Сочи президент встретится с германскими бизнесменами и проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Опрос: Немецкий бизнес по-прежнему делает ставку на Россию

К главе государства приедут представители Восточного комитета германской экономики. Это уже четвертая такая встреча.

"Российско-германские отношения, несмотря на политико-дипломатический фон, показывают достаточно уверенную траекторию роста", - сказал Песков. Рост торговли составил 19,3 процента за прошлый год, объем товарооборота - почти под 60 млрд долларов.

"В этом плане все неплохо, - оценил представитель Кремля. - Германские корпорации знают и имеют планы по расширению присутствия на российском рынке, и именно об этом пойдет речь".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента
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