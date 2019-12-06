В Сингапуре арестовано попавшее под санкции США российское судно

Власти порта Сингапура арестовали за долги находящееся под санкциями США российское судно "Севастополь". Об этом сообщил заместитель гендиректора компании-судовладельца "Гудзон" по управлению флотом Олег Аникин.

По его словам, по прибытию в Сингапур на судне произошла поломка. Большая часть компаний отказалась чинить пароход, который находится под санкциями. Те же, кто соглашались - озвучивали неподъемную цену. В результате за стоянку образовался долг, и судно было арестовано, пишет РИА Новости.

На борту "Севастополя" сейчас находятся 12 членов экипажа. На судне есть продукты и электричество. Суд назначен на 17 декабря. В Сингапуре надеются, что по итогам заседания им отдадут судно, которое можно будет продать. Аникин уточнил, что компания уже обратилась в российское консульство.

Компания "Гудзон" и судно "Севастополь" были внесены в список санкций по КНДР в августе прошлого года. Тогда в него попали две российские компании и шесть судов.