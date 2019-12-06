В США за убийство казнен слепой заключенный

Слепой заключенный, осужденный за убийство своей подруги, был казнен в четверг на электрическом стуле в штате Теннесси. Ли Холл стал вторым слепым заключенным, понесшим такое наказание после восстановления смертной казни в США в 1976 году. Он также стал первым слепым заключенным в Теннесси, умершим от удара током. До этого 76-летняя слепая Кларенс Рэй Аллен получила смертельную инъекцию в Калифорнии в 2006 году.

Как сообщает CBSNews, 53-летний Холл был объявлен мертвым в 20.26 вечера в тюрьме строгого режима в Нэшвилле. Он сам выбрал электрический стул вместо практикуемого в Теннесси метода смертельной инъекции - вариант, доступный для заключенных в штате, которые были осуждены за преступления до января 1999 года.

Свидетель казни сказал, что последние слова Холла заключались в том, что "людям нужно учиться прощению и любви и делать мир лучше".

Холл попал в камеру смертников несколько десятилетий назад еще зрячим, но его адвокаты говорят, что позже он ослеп из-за неправильного лечения глаукомы. В судебных документах говорится, что Холл убил свою подругу 22-летнюю Трейси Крозье 17 апреля 1991 года. Он поджег машину контейнером с бензином, где находилась девушка, предварительно заперев ее. Автомобиль взорвался, Крозье получила ожоги более чем 90 процентов тела и умерла на следующий день в больнице.

В камере смертников Холл провел почти три десятилетия в ожидании казни. Его адвокаты неоднократно просили федеральные суды заменить смертную казнь на пожизненное заключение, после того как другие попытки обращений в суды штата и к губернатору штата Теннесси потерпели неудачу.

Губернатор не отменил ни одно из четырех прошений о казни, которые были поданы на его имя с тех пор, как он стал главой Теннесси в январе этого года. Ранее он также заявил, что использование электрического стула в штате является "законным вариантом для Теннесси".

Между тем Верховный суд США соответствии с 8-й поправкой Конституции рекомендовал не использовать этот вариант наказания около 20 лет назад после серии неудачных казней во Флориде. Вскоре суды в Джорджии и Небраске объявили казнь через электрический стул неконституционной.

С другой стороны, Верховный суд, несмотря на многочисленные обращения правозащитников, не ввел возрастной ценз для казней и не сделал исключения для физически немощных заключенных.

Теннесси является одним из шести штатов, в которых заключенные могут выбрать электрический стул, но это единственный штат, который использовал его для казней в последние годы. Трое из пяти заключенных, приговоренных к смертной казни в Теннесси в последнее время, выбрали электрический стул с тех пор, как штат начал возобновил такие экзекуции в августе 2018 года.