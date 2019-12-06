В Университете Цинхуа открыли Российский институт

Новости

Суд оштрафовал журналиста Азара за участие в акции 31 августа 16:25
В Екатеринбурге загорелась котельная 16:24
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов 16:23
СК прекратил дело в отношении участника акции в Москве 27 июля Фомина 16:23
Болгария опровергла информацию о возведении у себя базы НАТО 16:20
Зачем в Риге запустили процесс роспуска думы 16:19
Сенаторы избрали Наталью Кочанову спикером Совета Республики Беларусь 16:13
Путин и Лукашенко обсудят в Сочи перспективы интеграции 16:12
В Крыму мэров обяжут согласовывать вырубку деревьев с Совмином 16:08
Один из самых ранних образцов ПК впервые показали на видео 16:08
Geely рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2020 году 16:00
Устроители концерта Scorpions на Урале отказали в выплатах VIP-зрителям 15:57
В Донбассе отвергли инициативу Киева о "муниципальных стражах" 15:56
В Северной Осетии госдолг в 2019 году снизился на 224 млн рублей 15:53
В Китае раскопали 4000-летние круглые объекты 15:49
Мечта Голливуда: в США рассказали о необычном российском оружии 15:43
Матвиенко призвала не распространять маркировку на "пирожки и конфеты" 15:41
Вышел трейлер фантастического сериала с Мишель Монахэн "Мессия" 15:20
Почта России выпустила открытку с малой планетой "Челябинск" 15:10
Роскошный доспех кельтского вождя назвали "находкой тысячелетия" 15:10
Ученые обнаружили у одноклеточных способность мыслить 15:06
В самарской поликлинике инвалида заставили снимать гипс кусачками 15:03
Volkswagen анонсировал купеобразный кроссовер на базе Polo 15:01
Анна Нетребко споет "Тоску" на премьере в "Ла Скала" 15:00
Опрос: Большинство украинцев выступают за компромисс по Донбассу 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
06.12.2019 14:55
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Университете Цинхуа открыли Российский институт

В Университете Цинхуа 5 декабря состоялась церемония открытия Российского научно-исследовательского института. Также прошел Форум на высоком уровне по китайско-российскому стратегическому взаимодействию в новую эпоху, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Председатель Общества китайско-российской дружбы Чэнь Юань, выступая на церемонии, отметил, что Российский научно-исследовательский институт создан при Университете Цинхуа по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Он выразил надежду на активное проведение институтом исследовательской работы по практике и теории китайско-российского сотрудничества.

Ректор Университета Цинхуа Цю Юн указал, что институт в соответствии с реальными потребностями развития двусторонних отношений будет способствовать проведению делового сотрудничества между Китаем и Россией в научно-технических инновациях, подготовке кадров, гуманитарных обменах и других сферах.

Проректор Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Андрюшин, в свою очередь, отметил, что сотрудничество Китая и России в области науки и образования непрерывно углубляется. Университет Цинхуа - важный партнер Санкт-Петербургского государственного университета. В ходе сотрудничества стороны достигли значимых результатов, заметно укрепилась дружба между студентами двух вузов.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал условие для транзита газа через Украину
Посольство РФ объяснило причину ареста российского судна в Сингапуре
В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Ракета "Союз-2.1а" с космическим "грузовиком" запущена к МКС
Вильфанд рассказал о погодных изменениях на Новый год