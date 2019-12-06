В Университете Цинхуа открыли Российский институт

Председатель Общества китайско-российской дружбы Чэнь Юань, выступая на церемонии, отметил, что Российский научно-исследовательский институт создан при Университете Цинхуа по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Он выразил надежду на активное проведение институтом исследовательской работы по практике и теории китайско-российского сотрудничества.

Ректор Университета Цинхуа Цю Юн указал, что институт в соответствии с реальными потребностями развития двусторонних отношений будет способствовать проведению делового сотрудничества между Китаем и Россией в научно-технических инновациях, подготовке кадров, гуманитарных обменах и других сферах.

Проректор Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Андрюшин, в свою очередь, отметил, что сотрудничество Китая и России в области науки и образования непрерывно углубляется. Университет Цинхуа - важный партнер Санкт-Петербургского государственного университета. В ходе сотрудничества стороны достигли значимых результатов, заметно укрепилась дружба между студентами двух вузов.