Венецианская комиссия Совета Европы призвала Киев смягчить закон о языке

В Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) попросили Киев пересмотреть ряд положений закона, регулирующего использование государственного языка. Об этом говорится в пресс-релизе этого экспертного органа Совета Европы. Ранее специалисты организации посетили Киев с целью изучить ситуацию на местах.

По мнению экспертов, новый украинский закон о языке, принятый в апреле этого года, противоречит европейским нормам и может ущемлять права представителей национальных меньшинств.

В Киеве уже дали понять, что все претензии в свой адрес считают необоснованными, а позицию Совета Европы политизированной. По словам замглавы МИД Украины Василия Боднаря, украинская сторона "должна сохранять единство и защищать свое".