Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman вошла в четверг в акваторию Средиземного моря. Это следует из данных международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер, несколько эсминцев, а также ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk. Есть информация, что корабли некоторое время пробудут в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии, а затем проследуют в район Персидского залива, где сменят авианосец Abraham Lincoln, пишет "Интерфакс".

Напомним, USS Harry Truman планировалось направить на Ближний Восток еще в октябре. Однако из-за возникших на его борту технических неполадок, начало похода было перенесено. На ремонт авианосца были брошены все силы, чтобы вернуть его в строй как можно быстрее.