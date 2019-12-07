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07.12.2019 18:00
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Инновационные технологии обсудили на форуме по развитию СМИ

В Шанхае сегодня прошел форум высокого уровня по развитию СМИ на основе технологий "5G+4K/8K+AI". Информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное" сообщает, что медиакорпорация Китая стремительно превращается в международную мультимедийную организацию, которая производит и выпускает оригинальную аудио- и видеопродукцию.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Об этом на форуме заявил заместитель главы Отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Он подчеркнул: интеграция СМИ стимулировала быстрое развитие Медиакорпорации Китая. Форум организован Медиакорпорацией Китая и Шанхайским университетом транспорта в целях содействия производству аудио- и видеопродукции сверхвысокой четкости, а также изучению ключевых технологий, связанных с распространением СМИ и их безопасности. Как сообщили на мероприятии, в этом году оригинальная аудио- и видеопродукция Медиакорпорации Китая получила широкое признание среди китайской и зарубежной аудитории. Доходы в сфере новых СМИ также значительно увеличились.

Генсекретарь парткома Шанхайского университета транспорта Цзян Сысянь в своем выступлении отметил, что его университет будет принимать активное участие в строительстве лаборатории Медиакорпорации Китая по производству видео-аудио продукции. Используя свое преимущество в сфере изучения новых технологий, таких как сверхвысокая четкость, 5G и искусственный интеллект, университет будет играть более важную роль в конвергентном развитии Медиакорпорации Китая. Он отметил, что выпускники Шанхайского университета транспорта должны стать важной силой, способствующей технологической трансформации Медиакорпорации Китая и телевизионной индустрии страны.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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