Инновационные технологии обсудили на форуме по развитию СМИ

Об этом на форуме заявил заместитель главы Отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Он подчеркнул: интеграция СМИ стимулировала быстрое развитие Медиакорпорации Китая. Форум организован Медиакорпорацией Китая и Шанхайским университетом транспорта в целях содействия производству аудио- и видеопродукции сверхвысокой четкости, а также изучению ключевых технологий, связанных с распространением СМИ и их безопасности. Как сообщили на мероприятии, в этом году оригинальная аудио- и видеопродукция Медиакорпорации Китая получила широкое признание среди китайской и зарубежной аудитории. Доходы в сфере новых СМИ также значительно увеличились.

Генсекретарь парткома Шанхайского университета транспорта Цзян Сысянь в своем выступлении отметил, что его университет будет принимать активное участие в строительстве лаборатории Медиакорпорации Китая по производству видео-аудио продукции. Используя свое преимущество в сфере изучения новых технологий, таких как сверхвысокая четкость, 5G и искусственный интеллект, университет будет играть более важную роль в конвергентном развитии Медиакорпорации Китая. Он отметил, что выпускники Шанхайского университета транспорта должны стать важной силой, способствующей технологической трансформации Медиакорпорации Китая и телевизионной индустрии страны.