Новости

Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии 16:42
Праправнук Льва Толстого открыл турмаршрут по следам писателя в Чечне 16:26
Лукашенко рассказал, для чего он приехал на переговоры с Путиным 16:23
Путин: Люди должны получать преимущества от интеграции РФ и Беларуси 16:21
В Милане 18 человек пострадали в ДТП 16:20
Эрмитаж будет транслировать очереди к кассам в режиме онлайн 16:18
Казань завоевала право провести ЧЕ по плаванию и водным видам спорта 16:12
Суд арестовал организатора убийства главы центра "Э" Ингушетии 16:06
В Австрии преступники планировали продать радиоактивный материал 15:56
В Чечне женщину оштрафовали за закаливание грудничка снегом 15:51
Американские кинокритики назвали лучшие иностранные фильмы года 15:49
На Ставрополье 31 декабря решили сделать выходным 15:39
Суд арестовал экс-замглавы администрации подмосковного Щелкова 15:36
Вышел новый трейлер очередной экранизации Стивена Кинга 15:36
Вышел трейлер финального сезона "Родины" 15:19
Lada Granta отправят служить в Росгвардии 15:05
В Магнитогорске задержали хоккейных фанатов, готовивших провокации 15:04
МИД РФ: Американцы осложняют своими действиями ситуацию вокруг Ирана 14:55
В Минске вводят новый график движения поездов 14:49
Певица МакSим опять выходит замуж 14:41
Аппарат "Полар" сделал уникальные открытия, исследуя атмосферу Солнца 14:24
Юрий Семин опроверг слухи о своей отставке 14:17
Институт киноискусства США назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года 14:09
Президент Беларуси прибыл в Сочи на встречу с Путиным 14:06
Правительство выделило 5 млрд рублей на новый высокотехнологичный медцентр 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
07.12.2019 16:42
Рубрика: Спорт

Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии

Текст: Максим Домчев

Российскиий лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском городе Лиллехаммер.

Юрий Семин опроверг слухи о своей отставке

В субботу лыжники выявляли победителя в скиатлоне, где спортсменам предстояло преодолеть 15 км классическим стилем, а затем сменить лыжи и пробежать 15 км свободным стилем.

Лучше остальных это удалось Александру Большунову. До последнего круга он шел вслед за представителями Норвегии Хансом Холундом и Эмилем Иверсеном. Однако затем россиянин вышел вперёд и смог убежать от конкурентов.

Большунов на финише показал результат 1 час 17 минут 42,4 секунды. Холланд ста вторым, проиграв чуть более двух секунд, а Иверсен, уступивший соотечественнику 5 секунд, стал третьим.

Спорт Виды спорта Зимний спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Американцы осложняют своими действиями ситуацию вокруг Ирана
СК предъявил обвинения касательно убийства главы центра "Э" Ингушетии
В Совфеде отреагировали на подготовку "марша на Крым"
Виновник аварии с погибшими у станции МЦК был пьян
Трамп обратился к Всемирному банку с призывом не выдавать кредиты КНР