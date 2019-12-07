Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии

Российскиий лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском городе Лиллехаммер.

В субботу лыжники выявляли победителя в скиатлоне, где спортсменам предстояло преодолеть 15 км классическим стилем, а затем сменить лыжи и пробежать 15 км свободным стилем.

Лучше остальных это удалось Александру Большунову. До последнего круга он шел вслед за представителями Норвегии Хансом Холундом и Эмилем Иверсеном. Однако затем россиянин вышел вперёд и смог убежать от конкурентов.

Большунов на финише показал результат 1 час 17 минут 42,4 секунды. Холланд ста вторым, проиграв чуть более двух секунд, а Иверсен, уступивший соотечественнику 5 секунд, стал третьим.