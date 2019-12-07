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07.12.2019 08:07
Рубрика: Спорт

Малкин принес победу "Питтсбургу" над "Аризоной"

Текст: Максим Домчев

Гол Евгения Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Аризону". Голевая передача Никиты Гусева не спасла "Нью-Джерси" от поражения в матче против "Чикаго".

Фото: AP Photo/Noah K. Murray
Российский вратарь "Рейнджерс" стал первой звездой дня в НХЛ

Минувшей ночью за океаном прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. В одном из них "Питтсбург" на своей площадке принимал "Аризону".

На протяжении двух периодов зрители наблюдали за игрой, однако главного - голов, так и не увидели. Лишь на восьмой минуте третьего периода счет был открыт. После вбрасывания шайба от борта отлетела к воротам, вратарь гостей неудачно отбил ее перед собой, и российский форвард Евгений Малкин сумел протолкнуть ее между щитков.

А за две секунды до финальной сирены Брэндон Танев забил уже в пустые ворота - 2:0.

Малкин в итоге был признан второй звездой матча, уступив голкиперу своей команды Тристану Джарри, отразившему все 33 броска по своим воротам.

"Нью-Йорк Рейнджерс", несмотря на 31 отраженный бросок голкипера Александра Георгиева, все же уступил в домашнем матче "Монреалю" - 1:2. Лидер хозяев Артемий Панарин очков в этом матче не набрал.

Голевая передача и реализованный послематчевый буллит Никиты Гусева не помогли его команде добиться победы. В матче против "Чикаго" хоккеисты "Нью-Джерси" уступили - 1:2.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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