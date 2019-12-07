Мишина - Галлямов выиграли "бронзу" в финале Гран-при

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзовые медали в финале Гран-при в соревнованиях спортивных пар.

По сумме двух программ россияне получили 203,13 балла. Победу одержали фавориты китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (211,69), вторыми стали их соотечественники Пэн Чэн и Цзинь Ян (204,27).

Дебютанты взрослого сезона Мишина и Галлямов не были лидерами среди российских пар. На пьедестал претендовали призеры чемпионата Европы Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, которые шли после короткой программы вторыми. Но ошибки в произвольной не позволили им закрепить успех. В итоге Бойкова - Козловский стали четвертыми (201,84).

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин завершили соревнования на последней шестой строчке (194,75).