Безголевая серия Александра Овечкина достигла трех матчей, но это не помешало "Вашингтону" обыграть "Анахайм" - 3:2. Одну из шайб забросил Евгений Кузнецов.

"Вашингтон" в гостях встречался с "Анахаймом". В стартовой 20-минутке счет в матче открыл нападающий "столичных" Трэвис Бойд, ассистентом которому выступил российский защитник Дмитрий Орлов. В начале второго периода гости заработали численное преимущество. На лед вышла спецбригада "Вашингтона" во главе с Александром Овечкиным. Однако забил не он. Евгений Кузнецов решился на хитрый кистевой бросок, который стал для голкипера хозяев неприятным сюрпризом - 0:2.

Впрочем, ветеран "уток" Райан Гецлаф в концовке периода все же смог размочить счет. В дебюте заключительного отрезка матча Адам Хенрик счет сравнял, но спустя почти минуту чешских форвард Якуб Врана снова вывел свою команду вперед, а на скамейке запасных получил от Овечкина назидательный шлепок.

"Вашингтон" сумел выиграть, продлив серию до шести матчей. Овечкин в третьей игре подряд не смог набрать очков. Любопытно, что в декабре забивной форвард пока так и не смог отметиться хотя бы одним баллом за результативность. Против "Анахайма" он провел на льду почти 17 с половиной минут и нанес пять бросков в створ.