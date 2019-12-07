Певица МакSим опять выходит замуж

Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

На представленном фото - "богатое" помолвочное кольцо. Кроме того, МакSим разместила и видео о салютом, что, видимо, передает эмоциональное состояние женщины.

"Я сказала: "Да!" - уведомила МакSим. Не называя имя счастливца.

Марине Амбросимовой 36 лет. Родилась в Казани. Дебютный альбом - "Трудный возраст" - выпустила в 2006-м. Озвучила принцессу Жизель в русской локализации комедии "Зачарованная".

Отметим, что до этого Амбросимова была замужем за своим звукорежиссером Алексеем Луговцовым - молодые поженились в 2008-м. Спустя год у них родилась дочь, которую назвали Александрой. В 2011 супруги развелись. В 2014-м артистка родила вторую дочь. Ее отец - миллиардер Антон Петров, согласно информации из открытых источников.

Ранее сообщалось, что артистка попала в серьезную аварию.